É apenas um exemplo, entre tantos: numa qualquer noite e em qualquer lugar do país, foi incendiado um veículo de um qualquer Chefe da Polícia de Segurança Pública. Nessa noite, de um; antes, de outros e outros elementos da polícia.



Mais do que o carro, mais do que as lesões, mais do que os insultos, estamos perante um ataque direto ao ideário e razão de ser das Forças e Serviços de Segurança.









