Os media chineses têm aclamado o todo-poderoso Presidente da RPChina, Xi Jinping, como "comandante-chefe da guerra do povo contra a SARS-CoV-2". No entanto, a vacinação é um fracasso, sobretudo, entre a população mais idosa e vulnerável: segundo a própria Comissão Nacional de Saúde Chinesa, têm vacinação completa menos de metade das pessoas entre 70 e 79 anos e somente 20% dos chineses com 80 anos ou mais.









