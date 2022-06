Quem esteve presente, no dia 16 de Maio, na abertura do encontro ‘Ciência 2022’, realizado no Centro de Congressos de Lisboa pela Fundação para a Ciência e para a Tecnologia (FCT), foi surpreendido pela actuação de um grupo de cantores e bailarinos que, espalhados pela plateia, entoaram um hino de louvor à FCT, que fazia 25 anos, usando a música da canção ‘Nasci p’ra música’ de José Cid.









