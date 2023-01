Recordando que a pandemia esvaziou as salas de cinema e de teatro, congratulamo-nos com o facto de as salas de cinema portuguesas terem recebido em 2022 cerca de 9,5 milhões de espectadores, arrecadando perto de 49 milhões de euros.



As pessoas, compreendendo a gravidade da situação sanitária e cansadas de restrições múltiplas, que incluíram as radicais mudanças de horário das exibições de filmes e também a profunda mudança nas regras da distribuição, levaram muito tempo a reencontrar as normalidade.









Ver comentários