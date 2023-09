À semelhança de outros sábios, Jesus Cristo aproveitou alguns dos exemplos do quotidiano para falar em forma de parábola. É, aliás, típico dos sábios falar com simplicidade sobre assuntos complexos. No que toca a algumas destas parábolas, não nos atrevemos a perguntar se as ações nelas contidas correspondem ou não aos atos da natureza.









Ver comentários