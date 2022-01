E se um cometa estivesse prestes a embater no planeta Terra destruindo todas as formas de vida aqui existentes? Este é o cenário de um filme recente que pode ser entendido como uma caricatura de alguns aspetos da sociedade contemporânea. Programas de entretenimento em que se evitam más notícias coexistem com a circulação ampla e incontrolada de informação errada através das redes sociais.