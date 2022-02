Rosto visível do negacionismo da Covid 19, Joana come a papa à garfada. Vestida de T-shirt com as palavras "a nova variante" estampadas, filmou-se no McDonald’s do Marquês de Pombal. Ena. Belo repasto.Com a psicóloga, política, comentadora, e julgo que escritora, estavam três amigos. Todos a contornar as regras estipuladas pelo Governo com grande alegria e determinação.