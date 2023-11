Que intervenção tão eleitoralista, para não dizer comicieira, a de Luís Montenegro na primeira reacção à queda de António Costa! Do líder de um dos grandes partidos da democracia portuguesa, o único com o PS a constituir o "arco de governo", esperava-se outra grandeza: seja grandeza no olhar para o adversário caído, seja grandeza na visão para Portugal.









Ver comentários