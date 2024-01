Vão já longínquos os tempos em que Luís Montenegro era o quase inevitável futuro primeiro-ministro (PM) de Portugal. Foi só há um mês, mas parece um milénio. De acordo com a última sondagem, Montenegro nunca esteve tão longe de lá chegar. O PS aparece aí quase 10 pontos à frente do PSD, mas o conjunto da direita (contando com o Chega) aparece à frente da esquerda (excluindo o PAN).









