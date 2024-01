O resumo do ano de 2023 em matéria de televisão é simples: SIC e CMTV mantêm a liderança, respetivamente nos canais generalistas e no cabo, há menos gente a ver os canais generalistas, mais genta a ver os canais de cabo e as plataformas de streaming. Mas passemos a factos: a RTP 1, que em 2022 chegou ao fim do ano com um share médio de 10,8%, conseguiu subir para 11,1% em 2023.









