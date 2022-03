O recente caso do estudante com síndrome de Asperger suspeito de planear um ataque à Faculdade de Ciências de Lisboa chamou a atenção para as perturbações do espectro do autismo. Estas doenças – caracterizadas por dificuldades de interacção social – não podem significar uma condenação ao ostracismo. Em muitos casos, os próprios desenvolvem estratégias para lidarem com o mundo à sua volta.