A propósito da reforma a ser operada no SEF, têm surgido uns esperitos (espertos armados em peritos) a manifestarem-se contra, não porque objetivamente é um erro espartilhar competências, mas porque, segundo estes, o serviço do SEF é complexo e as Forças de Segurança não estão preparadas (leia-se: os profissionais destas não têm competência) para tal.









Ver comentários