Quinta-feira, 10h30, Aeroporto Cristiano Ronaldo, ilha da Madeira - onde até uma máscara foi colocada no busto do capitão. “Fez o registo no Madeira Safe?”. Respondo com verdade, que sim. Tinha-o feito online em dois minutos, com anexo do teste negativo à Covid (é a região que o paga a todos os visitantes), o local onde ficaria alojado e alguns dados pessoais que espero não venham a ser abusados. Passei por dois controlos, simpá...