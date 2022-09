Não entendo grande parte dos brasileiros em Portugal.

Em final de 2018, a comunidade brasileira de Lisboa, Porto e Algarve votou massivamente em Jair Bolsonaro - o candidato que expôs sem rodeios ideias em favor da ditadura, da tortura e contra o estado democrático.









Após quatro anos difíceis para os brasileiros, com mais de 600 mil mortos de Covid, a que Bolsonaro foi totalmente insensível, este mesmo presidente achou oportuno ir a Londres fingir pesar frente ao caixão da rainha Isabel II – que nunca o quis receber.

Bolsonaro despreza os valores que regem as democracias europeias. Uma das suas maiores batalhas foi liberar a venda de armas, alimentando as milícias que o apoiam. Algo contrário às leis da UE.





Os Chefes de Estado de todo o mundo (até o presidente dos EUA) contam os dias para voltar a ter um interlocutor com quem possam dialogar no Brasil.





A população brasileira em Portugal vota no próximo dia 2 de outubro. Se a sua intenção é reeleger Jair Bolsonaro - que já humilhou repetidamente o Presidente Português, que estes mesmos brasileiros aparentemente admiram – eu me pergunto o que faz esta população na Europa? Porque imigrou para um país e para um continente com valores contrários às ideias que perfilha?





As ideias defendidas por Bolsonaro (contra o sistema parlamentar, contra os vários tribunais) não poderiam sequer ser apresentadas num país europeu.





Não se trata de uma oposição entre esquerda e direita.

Trata-se de uma oposição absoluta entre civilização e barbárie.