Já começaram a tratar dos vossos corpos perfeitos de verão? A pergunta é feita das mais diversas formas, sobretudo às mulheres, que são quase obrigadas a entrar em guerra aberta com a balança assim que os dias começam a ficar mais quentes. Na rua, nos supermercados, nas farmácias, nas revistas e principalmente na internet, o universo feminino é convidado a exterminar a celulite, as estrias, as manchas na pele, as cicatrizes ou as rugas.Tudo isto para que o biquíni assente que nem uma luva. Li há uns dias o seguinte. O que é preciso fazer para ter um corpo de verão? Só duas coisas: ter um corpo e ser verão. Ora aí está a grande verdade. Todos os corpos são corpos de verão. É preciso cuidar do corpo? É! Mas alguém já nos perguntou se cuidamos da mente? Pois.