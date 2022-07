Corpos pequenos descem à terra funda. Crianças, queridas, por nós que não as conhecemos, no outro mundo, se houver. Maltratadas, torturadas, marcadas por tudo, menos com beijos. Batem-lhes, sovam-nas, com mãos, lume, água, até que a existência passe ao pior suspiro. Jéssica e Valentina e Rafael e Joana e tantos inocentes a morar na sepultura.









