O modelo da ‘curva da banheira’, usado em engenharia para medir falhas e desgaste, pode também ser aplicado à carreira de Governos. Esta maioria absoluta de Costa passou direta as duas primeiras fases do modelo - as falhas iniciais ligadas a erros no projeto; e as normais e frequentes resultantes da vida útil de operação. Em apenas 100 dias de Governo, os casos de incompetência e “má comunicação” sucedem-se de tal forma que, no modelo, Costa já vai na curva crescente de problemas (rumo ao desastre final). É sinal de uma máquina caduca, desafinada e coxa, que produz mais problemas que soluções. É cedo para um serviço de manutenção? Não! Há que ter humildade e admitir os erros.







Ver comentários