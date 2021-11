O "chumbo" do Orçamento do Estado só se pode compreender se se tiver também presente a degradação crescente do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pois condicionou os votos dos partidos de esquerda que têm apoiado o governo.Os dados do Portal da Transparência do SNS revelam que o número de portugueses sem médico de família aumentou, entre janeiro de 2016 e setembro de 2021, de 750 763 para 1 018 794 (+268 031).