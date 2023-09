Em Londres, a acusação formal por homicídio contra um polícia que abateu a tiro um homem que julgava armado (não estava) está a gerar uma onda de choque sem precedentes. Centenas da ‘resposta armada’ - no Reino Unido as patrulhas não carregam armas de fogo como rotina - estão a entregar as licenças para policiar armados.









