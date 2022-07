No último debate do Estado da Nação antes das férias, António Costa disse que, perante os problemas do País, “a oposição fala em caos”, enquanto “o Governo vê desafios”. É uma forma de olhar para as coisas, mas os sinais mais recentes tendem a fazer-nos crer que “ver desafios” é sinónimo de ‘ficar a ver navios’.









