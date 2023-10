Os Sindicatos da PSP estão, por força da lei, impedidos de participar em centrais sindicais ou em estruturas representativas de trabalhadores que não sejam compostas por polícias no ativo. Encontram-se também impossibilitados de participar na chamada "concertação social", que é nada mais nada menos, no âmbito do Conselho Económico e Social, uma oportunidade de estabelecer acordos, no âmbito da defesa dos interesses laborais.









