Orelatório final do inquérito nacional sobre as condições de trabalho dos funcionários judiciais foi apresentado. Além do já conhecido pelos atuais funcionários judiciais, que enfrentam diariamente as consequências de uma justiça que gera injustiças, o documento destaca a carga emocional e o custo psicológico resultantes dos serviços prestados em situações de precariedade e sofrimento.









Ver comentários