Como podemos pretender prevenir e combater o bullying e o cyberbullying sem um diagnóstico nacional?! Pretender tal coisa é como tentar tratar uma doença sem a diagnosticar. Sem diagnóstico não há problema e talvez por isso haja em Portugal tanta resistência em o realizar.



A realização de um diagnóstico em cada escola, agrupamento de escolas ou organização juvenil, permitiria que cada um conhecesse as características e a dimensão do fenómeno no seu seio.









