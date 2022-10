Diana Santos, uma mulher portuguesa, com 40 anos de idade, foi encontrada morta, decapitada e desmembrada, numa fábrica abandonada, nas imediações da Câmara de Mont-Saint-Martin, no departamento Meurthe-et-Moselle, no Luxemburgo. O local, sujo e preenchido com seringas usadas, é, segundo parece, frequentado por toxicodependentes e dealers.









