Quando olhamos para os resultados do primeiro semestre na televisão, o que salta à vista é a maior proximidade que agora existe entre a SIC, que liderou todos os meses do ano, e a TVI, que está em segundo lugar. Assim, no final de Janeiro, a TVI estava a 1,5% de share da SIC e, no fim de Junho, reduziu a diferença para 0,9%.









