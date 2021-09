A situação do SNS é difícil. A média de consultas presenciais mensais nos Centros de Saúde de jan./jul2019 (antes da pandemia) era de 1 756 584, e no período jan./jul2021 foi de 1 155 939 (menos 2 912 523 consultas por mês). E as consultas presenciais são vitais para detetar a tempo as doenças mais mortais.