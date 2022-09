A “agenda do trabalho digno” está a ser objeto de um processo de auscultação e debate alargado na Assembleia da República. Neste âmbito, o Governo destacou que, em Portugal, a média de contratos a termo é de cerca de 21%, enquanto a média da União Europeia se situa em 15%. Se considerarmos, especificamente, os grupos profissionais de investigadores científicos e professores de ensino superior, as percentagens de precariedade no país serão ainda mais elevadas, estimando-se que atinjam cerca de 75% e 42% em cada um dos grupos.









Ver comentários