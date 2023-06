Esta quinta-feira foi notícia um estudo da Fundação José Neves, em que se mostra que a diferença de salário entre as pessoas habilitadas com estudos superiores e as não habilitadas baixou de 51% em 2011 para 27% em 2022. Destes números podem extrair-se duas conclusões, uma boa e outra má. A positiva é que a diminuição da diferença salarial resulta do aumento do número de diplomados e de um justificado aumento dos salários baixos, nomeadamente o salário mínimo.









