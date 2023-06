A Ordem dos Médicos (OM) tem a responsabilidade de regular a profissão médica em aspetos éticos, deontológicos e das boas práticas no exercício da profissão e no respeito pelas leges artis. Cabe aos Conselhos Disciplinares a avaliação e a aplicação de sanções, caso se justifiquem. Esta é uma missão primordial da Ordem dos Médicos, para a preservação de um sistema de saúde altamente exigente no exercício da profissão médica, na garantia da qualidade dos cuidados de saúde e na preservação da segurança para as pessoas e para os doentes.









