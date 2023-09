Numa sociedade mergulhada na incerteza e na perplexidade, as promessas são como ervas daninhas em solo fértil. Anunciadas com fervor, com mudanças iminentes, são palavras que ecoam como música aos ouvidos de quem anseia por melhorias. No entanto, num ciclo interminável de esperanças e desilusões, o que se testemunha é a reiterada repetição de datas: é hoje, é amanhã, é esta semana.









