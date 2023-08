Nos últimos dias, a Direção-Executiva do SNS revelou a intenção de criar 31 Unidades Locais de Saúde (ULS), a juntar às 8 já existentes. Segundo as notícias, estamos perante “a grande reforma do SNS”.



É pena que esta reforma anunciada esteja envolta de um absoluto e inexplicável secretismo. Se por um lado é urgente dar um novo ímpeto ao SNS, por outro as mudanças previstas não tomaram em consideração a opinião daqueles que se deparam com as maiores dificuldades organizacionais: os médicos.









Ver comentários