Eis o que quero dizer: Sanna Marin dança e dança muito bem. Sanna é a primeira-ministra da Finlândia e não há já cão nem gato, que não tenha visto o vídeo dela que vazou na net. Dança com amigas e com um felizardo, que logo, como as uvas verdes à raposa, achei detestável. Pode uma primeira-ministra dançar?