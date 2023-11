A vaga “regular” do Barómetro CM- -Intercampus de novembro encontrou os eleitores mais calmos, depois do sobressalto de dia 7, que fez disparar os indecisos no barómetro especial que foi realizado imediatamente depois. Como que tudo voltou a uma certa normalidade no comparativo com os resultados de outubro: os indecisos voltaram ao que eram e António Costa e Luís Montenegro mantiveram as suas avaliações rigorosamente iguais.









Ver comentários