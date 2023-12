Einstein referiu que “não conseguimos resolver um problema com base no mesmo raciocínio usado para criá-lo”. Deparamo-nos agora com candidatos para governar que fizeram parte do Governo agora demitido, que fica marcado pela despudorada discriminação entre as polícias, sob o falso argumento de limitações estatutárias, quando as normas (sobre o assunto) são praticamente decalcadas e, no caso exclusivo das Forças de Segurança, têm até constitucionalmente previstas vastíssimas restrições (nomeadamente no direito à greve).









