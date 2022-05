A ntónio Almeida Costa, candidato a magistrado do mais alto tribunal da nação, o tribunal constitucional, o garante da constituição e, por consequência, o garante da democracia, das liberdades e garantias do cidadão, atacou sem dó, nem piedade, pessoas honradas, defensoras intransigentes do estado de direito democrático, os que são os guardiões do segredo de justiça e estão sujeitos ao mais elevado escrutínio público e institucional para além de terem um estatuto profissional completamente castrador no que à divulgação de informação diz respeito.









