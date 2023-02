O Governo escolheu e anunciou o futuro chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. A não ser que o Presidente da República bloqueie a nomeação, o cargo será a partir de 1 de março do general Nunes da Fonseca, atual chefe do Exército.



A escolha era entre este engenheiro, que aos 61 anos não dispensa a corrida diária matinal e trabalha árduo até à noite;









Ver comentários