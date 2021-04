O crescimento económico e o aumento da riqueza de um país dependem do aumento da produtividade, o que é subestimado.





Se dividirmos a riqueza criada no país (PIB) pelo número de trabalhadores, obtemos a produtividade aparente do trabalho. A produtividade não depende apenas do trabalhador, mas também do perfil produtivo da economia, dos equipamentos e tecnologias utilizados, da organização da empresa e de quem ...