Diz o povo e com razão que “a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima”. As 1000 vagas não preenchidas no último concurso para ingresso na PSP comprovam-no. Apenas foram aprovados 793 candidatos, e, desses, repescados 60 que tinham reprovado na prova de cultura geral. Conclusão – 207 vagas por preencher.