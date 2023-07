O tráfico de droga na rua segue as regras da economia. Há oferta porque existe uma procura. Quando as polícias desmantelam bancas e libertam bairros, o tráfico reconstrói-se noutros locais - ou por vezes no mesmo, como na Mouraria, onde a ação persistente da PSP não consegue erradicar esse crime. Prendem-se os traficantes, mas não se trata da outra metade: o consumidor.









