A malha da Covid-19 volta a apertar. Sim, a gravidade da maioria dos novos casos é menor do que antes. Mas a subida diária de infeções volta a pôr o peso do medo e do alarmismo sobre o horizonte de quem está cansado de ver parte da vida adiada. As autoridades e o Governo definiram novas regras em função do presente, mas, de novo, estão a revelar erros lamentáveis.