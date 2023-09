No romance ‘Moby Dick ou a Baleia’, de 1851, do escritor norte-americano Herman Melville, a principal figura é um cachalote branco obsessivamente perseguido por Ahab, o capitão de um navio baleeiro a quem o cetáceo tinha arrancado uma perna. Os cachalotes, as maiores das baleias dentadas, existem em todos os oceanos do globo.









