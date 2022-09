Há duas décadas ouvi de um diretor da PJ, no seu gabinete na Duque de Loulé, uma verdade cada vez mais atual. "O cidadão comum não se interessa por tubarões como o Lobo. Preocupa-o o traficante que vende no bairro e destrói as famílias". Segurança pública é proximidade.



Esta semana esbarrei no anúncio, da freguesia onde resido, de uma operação de "segurança pública".









