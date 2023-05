Festival da Eurovisão no top da semana

Afinal do Festival Eurovisão da Canção teve mais espectadores do que o jogo Milan-Inter de Milão, mas ficou atrás do Roma-Bayer Leverkusen. Estes três programas lideraram a lista dos mais vistos da semana passada e todos tiveram resultados muito próximos. O jogo da Liga Europa, entre Roma e Bayer, na SIC, teve 1,1 milhões de espectadores, a final do Festival da Eurovisão, na RTP1, teve um pouco mais de 1 milhão, mesmo assim à frente, embora a curta distância, da partida entre os dois clubes de Milão, na TVI.









