No início da carreira, no Sporting, chegou a assinar um acordo com o Benfica, mas recuou após Sousa Cintra dobrar a proposta. Esteve proibido de jogar na Itália, em 1997, por ter assinado contrato com o Parma e a Juventus ao mesmo tempo. A troca do Barcelona pelo Real Madrid, resumiu-se, como diz, e bem, Paulo Futre no documentário ‘Caso de Figo’ da Netflix.









Ver comentários