No ano de 2022, a figura em destaque é Volodymyr Zelensky, personificação da resistência ucraniana face à agressão russa. De quase desconhecido do mundo e ignorado por Putin, transformou-se no rosto e na voz da Ucrânia reconhecido por todos e no inimigo que Putin é obrigado a enfrentar no que finalmente assume como “guerra”.









