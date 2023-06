Com cerca de 40% de share, a transmissão da final da Taça de Portugal, entre o Sporting de Braga e o FC Porto foi o programa mais visto da semana, com mais de 1,6 milhões de espectadores. A final garantiu assim um bom resultado na RTP1, que transmitiu o jogo e que foi o canal mais visto de Domingo, com um share médio diário de 17%, bem à frente dos 13% da SIC e dos 11,7% da TVI.









