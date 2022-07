O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma questão central da vida coletiva do País para as próximas décadas. Da boa aplicação dos dinheiros desta ‘bazuca’ financeira europeia dependerá muito do comportamento da nossa economia nos próximos anos. Mas dependerá, também, a perceção que construiremos sobre a capacidade de o Estado, o Governo e demais atores políticos serem capazes de comportar-se com boa-fé perante o povo eleitor e contribuinte.









