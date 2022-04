Quando se esperava um palpável aumento no Orçamento para a Defesa, ou pelo menos um sinal de entrada para o que chegaria mais robusto a partir de 2023, temos algo que nada altera ao previsto no pré-guerra.



Com a agressão da Rússia a um país fronteiro à NATO, entrámos numa nova era em que as Forças Armadas têm de ser ainda mais dissuasoras e fortes.









