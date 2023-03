Tocou-se. O nervo ciático da honra falou soprano. Fala sempre. Marco Paulo. Esse. O cantor e, desde há uns tempos, apresentador. Tudo se faz. Respondeu à manchete do ‘Tal & Qual’. Insultado. Enojado. Assim se sente. Só para começar. O mal-estar apresenta-se comprido.



O jornal refere, e bem, que o artigo de Pacheco Pereira no ‘Público’ dirigia-se, sem margens para dúvida, nem a mais pequena, a relação de Marco Paulo com o afilhado.









Ver comentários