Os jornais falaram da participação de uma jovem cientista portuguesa, Catarina Oliveira, no Telescópio Espacial James Webb. A Catarina, como muitos jovens qualificados da sua geração, é uma ‘globetrotter’: licenciada em Física no Porto, fez o mestrado na África do Sul, o doutoramento na Alemanha, o pós-doutoramento em França, trabalhou nos Estados Unidos na NASA e está hoje na ESA – Agência Espacial Europeia em Madrid.